L’art rupestre subsaharien, un continent abandonné ?

L’art rupestre, au même titre que les sources écrites et les traditions orales sont une formidable source pour l’Histoire de l’Afrique. Nous en parlons avec Geoffroy Heimlich, codirecteur de la mission franco-congolaise de Lovo, chercheur à l’Institut des mondes africains (IMAF).

L’art préhistorique africain, c’est bien entendu celui du Sahara, souvenons-nous des fameuses expéditions d’Henri Lhote. C’est aussi l'Afrique du sud et la Namibie, avec les recherches de l’abbé Breuil, notamment autour de la fameuse « Dame blanche », qui, nous le savons, est désormais un homme...

Pourquoi donc la recherche archéologique semble-t-elle s’être détournée de l’Afrique ? L’art rupestre s’avère unique en Afrique, mais, pour autant, combien de sites archéologiques sont-ils classés sur la liste du patrimoine mondial ?

• Crédits : © Geoffroy Heimlich

Sortant des chemins battus, le magazine d’archéologie de France Culture évoque l’art de l’Afrique centrale. À la différence du Sahara ou de l'Afrique australe, les arts rupestres d’Afrique centrale restent encore aujourd’hui largement méconnus.

Dans le Kongo Central (République démocratique du Congo), des abris-sous-roche et des grottes s’égrènent de Kinshasa à la côte atlantique, et du nord de l’Angola au sud du Congo-Brazzaville.

• Crédits : © Geoffroy Heimlich

Le massif de Lovo contient la plus importante concentration d’art rupestre de toute la région, avec plus de 5700 images rupestres. Cet art est, en grande partie, lié à l’histoire du royaume du Kongo. Ce royaume est un État puissant et centralisé à l’arrivée des marins portugais en 1483. En 1491, l’ambassadeur milanais à Lisbonne comparait la capitale de ce royaume, Mbanza Kongo, à la ville d’Évora, résidence royale au Portugal.

• Crédits : © Geoffroy Heimlich

Cet art rupestre pourrait-il être aussi la narration associée à l’origine mythique de la mort ? On le sait « dans les traditions orales, les défunts deviennent des revenants. Ils errent de longues années avant de mourir une seconde fois et de se transformer, les hommes en lézards, les femmes en crapauds et grenouilles ».

Aujourd’hui menacé, le massif de Lovo pourrait-il être inscrit sur la liste du patrimoine mondial ?

Geoffrey Heimlich, codirecteur de la mission franco-congolaise de Lovo chercheur à l’Institut des mondes africains (IMAF) nous éclaire à ce sujet.

• Crédits : © Geoffroy Heimlich

