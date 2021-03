Le bonheur est dans la grotte

Sous Terre

Un groupe de quinze volontaires vient de se confiner, pour 40 jours, dans une cavité d’Ariège : rien de nouveau ! Voici 170 000 ans, Neandertal était déjà spéléologue et s’enfonçait au plus profond des cavernes, en témoigne la grotte de Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne.

• Crédits : © Carole Bruxelles

Plonger dans les grottes, voici le quotidien de notre invité puisqu’il étudie sous toutes les coutures l’une d’elle à quelques centaines de mètres de sa demeure cévenole.

Tout à la fois géomorphologue, spéléologue et « karstologue », Laurent Bruxelles est un des très rares spécialistes mettant en lumière l’évolution des processus cavernicoles, les lois physiques notamment liées aux karsts, ces massifs calcaires dans lesquels l'eau a creusé des cavités.

• Crédits : © Philippe Crochet

Crottes en grottes

Dans cet inventaire des formes de parois, Laurent Bruxelles étudie l’impact de l’occupation passée d’immenses colonies de chauves-souris. Hormis la curieuse habitude de dormir la tête en bas, celles-ci produisent d’énormes quantités d’excréments (le guano) qui libère beaucoup d’acide dans l’air. Leur respiration dégage du CO2 et de la vapeur d'eau qui, combinés, forment un acide très agressif pour les parois calcaires. Ces observations ont un impact direct sur l’archéologie, puisque des parois, originellement peintes ou gravées, ont reculé de plusieurs centimètres, voire dizaines de centimètres. Qu’en est-il, dans ce cas, de la répartition de l’art pariétal au sein des grottes ?

• Crédits : © Laurent Bruxelles / Inrap / IFAS / TRACES

Tour du monde cavernicole

Lascaux (Dordogne), Chauvet (Ardèche), Gargas (Hautes-Pyrénées), le Mas-d’Azil (Ariège), ses recherches ne portent pas que sur la France, puisqu'à la tête d’une mission française, Laurent Bruxelles explore les cavités de Namibie, du Mozambique et du Botswana à la recherche de nouveaux fossiles d’hominines. Son but est d'élargir le berceau de l’humanité au travers de régions encore inexplorées.

• Crédits : © Laurent Bruxelles / Inrap / IFAS / TRACES

L’émission est aussi l’occasion de plonger, à nouveau, dans une des plus célèbres grottes du monde pour une visite guidée de Sterkfontein au nord-ouest de Johannesburg (Afrique du sud), y redécouvrir Little Foot, l’Australopithèque vieux de 3,7 millions d’années, un peu plus ancien que Lucy, juste d’un demi-million d’années !

Laurent Bruxelles est géomorphologue à l’Inrap, au CNRS, à l’Institut français d'Afrique du Sud (IFAS) et directeur de la mission française Human Origins in Namibia (MEAE).

• Crédits : © Laurent Bruxelles / Inrap / IFAS / TRACES

