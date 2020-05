Le combat des chefs

Combat de titans, l’affrontement de Vercingétorix et de César est dans toutes nos mémoires. Le choc fut terrible et sonna, irrémédiablement, la fin précipitée de la civilisation celtique, l’entrée prématurée de la Gaule dans l’Histoire.

L’affrontement de Vercingétorix et de César est nôtre, car lu et relu à la lumière des catastrophes du XXe siècle, de notre propre histoire contemporaine !

Vercingétorix est probablement à Camille Jullian, ou Jean-Louis Brunaux, ce que César est à Jérôme Carcopino et Christian Goudineau, tous leur ont consacré au moins un livre, parmi tant d’autres, oubliés ou non de l’Histoire. Aujourd’hui, Laurent Olivier, conservateur du département d'archéologie celtique et gauloise au musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, nous propose une véritable enquête, car le but de l’Histoire n’est pas, pour lui, de raconter ce qui s’est passé, mais bien de mener l'enquête !

Sublime désastre ou atroce victoire…

Fils d’un aristocrate arverne assassiné, Vercingétorix n’a d’existence qu’au travers de son adversaire, César. Le plus étonnant est cette amitié unissant les deux belligérants, une amitié constituant, à elle seule, une nouvelle clef de lecture.

Avaricum, Gergovie, Alésia, « Vercingétorix est livré, les armes sont jetées ». Les commentaires de César s’avèrent une véritable machine de guerre, qu’il faut désormais désacraliser et rechercher aussi dans les autres sources antiques, sept textes parvenus jusqu’à nous, dont, sans nul doute le plus riche : Dion Cassius et son Histoire romaine (env. 155- 234).

Général Giap, gaulois ou chef des gilets jaunes ?

« Vercingétorix est en cavale, et ce sont les gardiens de la mémoire romaine qui l’ont aidé à s’évader ». Tombé dans l’oubli, l’Histoire a fait de Vercingétorix un véritable phénix, tour à tour « héros du peuple », « premier français », précurseur de Jeanne d’Arc, ou d’Abdelkader (1808-1883), Vercingétorix sera aussi « enfant de la patrie », chantre de la décolonisation comme de la guerilla urbaine…

