Le fabuleux destin de la Dame d'Elche

Elle a côtoyé la vénus de Milo et Samothrace, provoqué émoi et trouble, mais sa singularité a suscité surtout nombre de questions, au point, pour certains, d’y voir quelque princesse de l’Atlantide aux origines extraterrestres…

Prêtresse ou divinité, pièce majeure des sociétés méditerranéennes antiques, la Dame d’Elche incarne, à elle seule, la grandeur d’une civilisation passée, à défaut d’être engloutie.

Le magazine d’archéologie de France Culture retrace les multiples vies, le destin de cette sculpture à la troublante beauté, celui de ses origines - 5è siècle avant notre ère - et de sa découverte, bien entendu, mais aussi celui de son intégration dans l’idéologie franquiste, en tant que symbole d’une Espagne éternelle…

• Crédits : © La Vanguardia

Une semaine après sa découverte, le 4 août 1897, un archéologue français, Pierre Paris, passe à Elche et achète pour le Louvre, la dame, dans un temps record : 14 jours. Après quarante ans d’exposition dans le grand musée français, pourquoi donc Philippe Pétain offre-t-il, en 1940, ce chef d’œuvre à Francisco Franco ? De fait, deux œuvres sont restituées à l’Espagne, la dame d’Elche mais aussi une œuvre de Murillo, l’inmaculada, la vierge immaculée, deux entités féminines, donc, à qui l’Espagne rend hommage.

la dame joue désormais un rôle, si les fascistes de cet état fasciste, « national-catholique » devrait-on dire la phalange, se revendique des Celtes, mais le franquisme trouve dans la dame d’Elche un symbole de l’Espagne éternelle…

Vincent Charpentier revient sur cette fabuleuse histoire avec Pierre Rouillard, historien et archéologue, directeur émérite de recherches au CNRS, et Marlène Albert-Llorca, ethnologue, professeure émérite de l'Université Toulouse Jean Jaurès, membre du Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST).

• Crédits : © Peridis, avec l'autorisation de l'auteur

• Crédits : © Joan Pijoan "Iberian Sculpture" - "The Burlington Magazine for Connoisseurs"

