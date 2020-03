Le monde romain... ou les mondes romains ?

Rome est avant tout, une incroyable métropole, la plus grande, la plus vaste, la plus gigantesque cité de l’histoire de l’occident, et pour certains, jusqu’à la révolution industrielle… Rome est aussi un mythe, la toute récente découverte de la soi-disant tombe de Romulus, au cœur du forum, en est la preuve ! Rome c’est aussi un romano-centrisme vanté par nombre d’auteurs antiques, dont Tite-Live. Par chance, aujourd’hui, ce point de vue s’avère contrebalancé par l’archéologie, ses nombreuses fouilles entreprises hors de la grande cité (Zeugma et Doura Europos, Reims ou Trèves…).

En 212, l’empereur Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l’Empire. L’empire est désormais politiquement unifié, culturellement universel, pour autant, celtes ou égyptiens, sont-ils tous des romains ?

Savoir s’il existe un monde romain, ou tout au contraire, des mondes romains, c’est se demander si, de la Mer rouge à l’Ecosse, les populations conquises sont solubles dans la romanité, c’est donc regarder une éventuelle hybridation des sociétés. Loin des acteurs de cette conquête, des maîtres de l’Empire, c’est enfin tenter de percevoir, le point de vue des dominés, des victimes…

