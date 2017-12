Le moyen âge est dans ma cave !

Pourquoi la cave d’une habitante de Saint-Paul-Trois-Châteaux était-elle perpétuellement ennoyée ? Parce que, sous plus de 600 bouteilles, se cachait un mikvé, ce bassin rituel dévolu aux purifications corporelles d’une communauté juive médiévale.

• Crédits : Claude de Mecquenem/Inrap

Dès le XIIIe siècle, Saint-Paul-Trois-Châteaux abritait une importante communauté juive qui compta jusqu’à 70 familles. Niché au cœur de la ville médiévale, entre la place du marché et le palais épiscopal, ce quartier ou « carrière » perdure au travers de la toponymie « rue Juiverie ». Il était composé de quelques ruelles bien délimitées et fermées chaque soir. Au Moyen Âge, la ville est une cité épiscopale relevant du Saint-Empire romain-germanique. La communauté juive n’y subit donc pas les interdictions successives du royaume de France. Elle semble s’épanouir au XIVe siècle, notamment après l’expulsion de 1394. À partir du milieu du XVe siècle, de nouvelles mesures répressives rendent la vie des juifs de plus en plus difficile.

• Crédits : Mylène Lert

Protestants, juifs ou musulmans, une archéologie des minorités religieuses est-elle envisageable en France ? très probablement… Toutefois, elle n’est pas reconnue en tant que telle, tandis qu’aucun musée français ne lui est consacrée.

• Crédits : Vincent Charpentier

Pour tout savoir, descente au cœur de ce nouveau mikvé.