Le mythique trésor de Zhang Xianzhong enfin retrouvé !

L'effondrement de la dynastie Ming...

• Crédits : Chinese Museums Asso.

Le monde de l’archéologie et de la sinologie ont bruissé à l’annonce de la découverte d’un trésor de légende, un mythe, aujourd’hui devenu réalité : la mise au jour du fabuleux trésor de Zhang Xianzhong. A la croisée de l’archéologie et de la grande histoire, ce magot chinois est aussi le témoin d’une épopée mythique, de l’effondrement d’une des plus brillantes dynasties : les Ming.

• Crédits : Chinese Museums Asso.

Parmi les 10 000 lingots et pièces d’or ou d’argent figurent bijoux et armes, retrouvés au fond du lit de la rivière Min, par les archéologues de la province du Sichuan. Connus jusqu’à présent en trois uniques exemplaires (conservés par le musée de Shanghai) sont présentes quantités de médailles d’or, frappées de l’inscription « récompense du roi d’Occident ».

Qui est donc ce personnage de Zhang Xianzhong : rebelle régicide, leader d’un mouvement populaire paysan, ou fugace empereur mégalomaniaque et paranoïaque ?

Peut-on retracer son parcours, son histoire, jusqu’à l’effondrement de la brillante dynastie Ming (Ming signifie lumière), de la Chine de 1669, tombant aux mains des mandchous ?