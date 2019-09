Les cavernes de Jean-Michel Geneste

Blanche, noire ou ocre, chaque caverne, chaque grotte, possède une couleur particulière… A ces espaces minéraux, leurs liens avec les Hommes, Jean-Michel Geneste, conservateur général émérite du patrimoine, ancien directeur du Centre national de la Préhistoire leur a consacré sa carrière de préhistorien…

Lascaux est sans conteste le plus exceptionnel sanctuaire paléolithique de la Dordogne, pour autant bien d’autres cavernes révèlent aussi l’histoire de ces chasseurs-collecteurs de la Préhistoire. La grotte de Combe Saunière, où des groupes solutréens vinrent y faire halte, en est un exemple peu connu.

Un des plus anciens sanctuaires de l’humanité, la grotte Chauvet et son exceptionnel art pariétal, vieux de 36.000 ans (période aurignacienne), sont aujourd’hui inaccessibles, pour autant, ce que nous propose Jean-Michel Geneste est une expérience immersive dans cette grotte de Vallon-Pont d’Arc. Une promenade préhistorique réalisée à partir de relevés numériques 3D par lasergrammétrie entrepris dans la grotte originale. Tout en cheminant, on s’aperçoit alors que les cavernes sont des espaces construits, aménagés par l’Homme. Ainsi en est-il de la grotte Chauvet-Pont-d’Arc mais aussi bien d'autres dont celle bien plus lointaine de Nawarla Gabarnmang, en Terre d’Arnhem (Australie).