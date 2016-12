Bienvenue en Celto-manie

En ce solstice d’hiver et le 24 décembre, Carbone 14 se devait de se pencher sur les druides et le druidisme. Non pas le Néo-druidisme celto-maniaque autour de quelque menhir, mais à la religion des druides de la protohistoire, celle là même que l’on imagIine aujourd’hui comme une école philosophique "à la grecque", pleinement influencée par celle de Pythagore. Qui sont les druides qui prirent le pouvoir, quels en sont les secrets ? Que sait-on des religions celtique et gauloise au travers de l’archéologie ?