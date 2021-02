Les Gaulois sont dans la peine

La chute de la Gaule libre et indépendante a non seulement précipité la fin de la civilisation celtique, mais fait tomber les Gaulois dans l’oubli. Ainsi, Rome a effacé la Gaule, puisque par essence l’histoire est toujours racontée par les vainqueurs.

Après « La préhistoire nous offre-t-elle les clefs de nous-même ? », le magazine d’archéologie de France Culture poursuit dans cette thématique, autour des Gaulois.

Du haut de sa chaire du Collège de France, Camille Jullian les percevait comme un « peuple de guerre et de bruit ». Aujourd’hui ceux-ci peuvent incarner tout à la fois, le Gaulois épris de liberté comme le « Gaulois réfractaire au changement ».

Esprit gaulois es-tu là ?

« La Gaule unie, formant une seule nation, animée d'un même esprit, peut défier l'univers », telle est l’inscription de l’immense Monument à Vercingétorix du sculpteur Aimé Millet et qui domine le village d'Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or).

« L’esprit gaulois », voilà une curiosité, qui voudrait nous faire croire que les Français auraient hérité, au travers des siècles, de l’attitude, des mœurs que l’on attribue à nos éventuels ancêtres… César, Posidonios en ont été les meilleurs biographes, pour autant, l’archéologie aurait-elle aussi contribué à forger en nous, cet esprit de liberté réfractaire ? Alésia, Gergovie et désormais Bibracte n’en sont-ils pas tout à la fois, les preuves matérielles et les symboles ?

Laurent Olivier, Conservateur du département d'archéologie celtique et gauloise au musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, revient sur cet héritage, au travers de plusieurs thèmes. Ainsi, « la Gaule est une idée et non pas un pays, ni encore moins un peuple : l’esprit de la liberté n’est pas un privilège de race ou de classe ; c’est un idéal commun » comme il l'écrit dans la tribune qu'il signait pour le magazine Marianne le 19 novembre 2020.

• Crédits : © Pascale Galibert/Inrap

