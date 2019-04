Les hommes modernes de Sungir (Russie)

La France a aussi fondé cette discipline (la préhistoire) au milieu du XIXe siècle, avec Boucher de Perthes, puis mis en place la chronologie de cette période avec tout un ensemble de cultures antédiluviennes, fleurant bon le terroir national (Saint-Acheul, Abbeville, Aurignac, le Moustier ou Solutré)… Entre ethnocentrisme ou chauvinisme, la Préhistoire se fait aussi ailleurs, et cela même si l’on en parle peu en France. C’est au cœur de la steppe russe, que fut découvert ce qui est, pour Marcel Otte, professeur émérite de Préhistoire de l'Université de Liège, le plus ancien site paléolithique supérieur, la première présence de l’homme moderne dans notre Europe.

Anciennement fouillé par Otto Bader, le site de Sungir a livré plusieurs exceptionnelles tombes, d’adultes et d’enfants, accompagnés dans l’au-delà par un mobilier funéraire actuellement unique : gigantesques lances d’ivoire de mammouth, "bâton percé" et cordages en fibre végétale, rouelles mais aussi quelques 15 000 perles d’ivoire parant de probables vêtements. Sungir montre ainsi la complexité des pratiques funéraires des premiers hommes modernes et permet d’entrevoir le développement de systèmes socio-culturels. Dans ce cas, pourquoi cette découverte a-t-elle si peu intégré les données des préhistoriens d’Europe occidentale ?

• Crédits : © Marcel Otte

