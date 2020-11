Les mammouths sont entrés dans Paris

C’est en effet à Clichy-la-Garenne que Sophie Clément et son équipe de l’Inrap viennent de mettre au jour, un site préhistorique vieux de 350 000 ans - 45 000 ans.

Par Issy ? non par Clichy ! Parmi les vestiges, une défense d’éléphantidé, pris au cœur d’anciens sols gelés. L’espèce n’est pas encore déterminée : mammouth laineux (Mammuthus sp.) ou éléphant antique (Palaeoloxodon antiquus) ? Très fragmentée, cette défense confirme toutefois la présence de ces mastodontes de la préhistoire, aux portes de Paris et sur les rives de Seine. En moins de dix ans, les archéologues ont mis au jour plusieurs restes de mammouths laineux (Mammuthus primigenius) en Île-de-France, notamment dans deux sites du Paléolithique moyen : Changis-sur-Marne et Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-Marne).

• Crédits : © Denis Gliksman / Inrap

• Crédits : © Denis Gliksman / Inrap

• Crédits : © Denis Gliksman / Inrap

Neandertal et ses silex

A l’occasion de l’aménagement du Paris haussmannien, les carrières et sablières de la boucle de la Seine, entre Clichy et Levallois-Perret, sont bien connues des préhistoriens depuis les années 1860 et 1870, car de nombreuses découvertes y sont faites : industries lithiques, faunes, mais aussi rares fossiles.

• Crédits : © Denis Gliksman / Inrap

C’est aussi à partir des silex taillés des carrières de Levallois-Perret que fut identifiée, à cette époque, une méthode de débitage, désormais reconnue à l’échelle internationale et appelée « la méthode Levallois ». Clin d’œil de l’Histoire, c’est aujourd’hui, également dans un contexte de réaménagement péri-urbain du Grand Paris, que de nouveaux « outils Levallois » ont été découverts. Plusieurs silex taillés, notamment des outils, associés à des restes de faune, révèlent aussi la présence de Neandertal sur les rives du fleuve. Ces éclats débités selon la « méthode Levallois », sont en effet typiques du Paléolithique moyen.

• Crédits : © Denis Gliksman / Inrap

Nous en parlons avec Sophie Clément, archéologue à l'Inrap, chef d'équipe des fouilles de Clichy la Garenne et Grégory Bayle, archéologue à l'Inrap, responsable d'opérations.

• Crédits : © Denis Gliksman / Inrap

Pour en savoir plus

Page ARsCAN (ARchéologie et SCiences de l'ANtiquité) de Sophie Clément.

Bibliographie et articles de Sophie Clément (Site MAE - Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie de Nanterre).

Page de Grégory Bayle (site Archéozoo).

Article "Neandertal aux portes de Paris" (site de l'Inrap).

Article "Un mammouth en Seine-et-Marne" - Grégory Bayle, responsable d'opération.