Les papyrus de la Mer rouge

Aurait-on retrouvé les plus vieux papyrus égyptiens ?

C’est dans une terra incognita, les rives de la Mer Rouge, que Pierre Tallet, étudie la civilisation égyptienne sous un angle nouveau. Bien loin des Pyramides, c’est dans ces marges arides qu’ont été exhumés les plus vieux papyri d’Egypte, les plus anciens de l’Humanité. Et par là même, une partie de la grande histoire de l’Egypte ancienne.

Qui aurait pu penser qu’à Ouadi el-Jarf, des galeries profondes, scellées depuis des millénaires allaient livrer des textes du deuxième pharaon de la IVe dynastie, le pharaon Chéops ? Vieux de plus de 4.500 ans, mais d’une étonnante fraîcheur le « Journal de Merer » témoigne de la vie quotidienne d’une équipe de bateliers, ceux même qui transportèrent les blocs de calcaire du parement de la Pyramide du Pharaon.

