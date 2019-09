« Les religions de la Préhistoire » : voici un concept des plus anachroniques, puisque certains pensent que rien ne laisse supposer que les hommes du paléolithique aient eu quelque accès à des préoccupations d’ordre métaphysique. Pourtant André Leroi-Gourhan écrivait dans les années 1960 « La certitude d’opérations religieuses et d’une charpente de croyance est matériellement acquise »… L’art, notamment pariétal et rupestre, mais aussi les pratiques funéraires sont sans nul doute les moyens d’appréhender ce thème.

• Crédits : © Marcel Otte

Grande figure de l’archéologie européenne, maniant parfois l’iconoclasme, Marcel Otte ouvre à nouveau le dossier de cette pensée religieuse durant la préhistoire.

La notion de « religion » s’applique surtout à des sociétés de production, c’est-à-dire des sociétés qui assument leur propre destin, autant spirituel qu’alimentaire. Le Néolithique, il y a plus de 10.000 à 12.000 ans, serait donc un laboratoire, non pas de l’invention de l’agriculture ou de l’élevage, mais de la religion…

• Crédits : © Musée du Louvre

>>> Page de Marcel Otte

ARTICLE DE MARCEL OTTE : "Qu'est-ce que la préhistoire ?