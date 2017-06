Les temples de Mésopotamie : centres de cure ou maisons de plaisir ?

Plus près de vous, mes dieux !

• Crédits : musée du Louvre, département des Antiquités orientales

Côtoyons les dieux et pas n’importe lesquelles ! Ceux de l’orage et du soleil, Adad et Šamaš, des enfers, Nergal, de la guerre, Zababa, comme de l’Amour, l’amour physique, Ishtar. En Mésopotamie, tout est l’œuvre des divinités, vivant au cœur des temples. Au sein du panthéon, chaque déité possède une activité particulière: Šamaš et le soleil, la justice ; Adad et l’orage, la prospérité de l’agriculture. Reste Ishtar et l’amour dont les lieux saints pourraient ainsi être des « temples de l’amour » ! Si Ishtar est par essence la prostituée peut-on penser, comme Hérodote, à la présence en Mésopotamie d’une « prostitution sacrée » ?

Aujourd’hui au Collège de France, le premier contact mésopotamien de Dominique Charpin débuta par la fouille du temple du dieu soleil, au cœur de la ville de Larsa (Irak), quatre décennies plus tard, le voici de retour de l’antique cité d’Ur, où des fouilles américaines se déroulent actuellement.