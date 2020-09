Dans la grotte "coupe-gorge" à Montmaurin (Haute-Garonne)

La grotte « Coupe-gorge », ainsi que ses voisines de « la Niche », de « la Coupe, de « la Boule » ou « du Putois », ont suscité l’intérêt de grands préhistoriens et anthropologues, dès le début du XXe siècle ; parmi eux, Emile Cartailhac, Marcelin Boule et René de Saint-Perier. Délaissées de la communauté scientifique, des ouvrages d’archéologie, les grottes de Montmaurin devaient être, encore voici peu, sacrifiées sur l’autel de l’aménagement du territoire, par une menaçante carrière de calcaire...

Le 11 août 2020, l’équipe d’Amélie Vialet, paléo-anthropologue au Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) y a fait une grande découverte, assurément une des découvertes de l’été, de celles qui nous montrent que tout peut être encore découvert à deux pas de chez nous : une dent vieille d’environ 70 000 ans !

Celle-ci est la deuxième incisive gauche d’un adulte, à l’usure très marquée, et objet prochain de maintes analyses et recherches.

La mandibule de Montmaurin

Louis Méroc fut le grand fouilleur des grottes de Montmaurin. Toutefois, la fameuse mandibule humaine fut découverte, en 1949, par Raoul Cammas, dans la cheminée dite " de La Niche ". Ce fameux fossile fut alors offert par la Comtesse de Saint-Périer au Musée de l'Homme. Cette mandibule fut, un temps, considérée comme le plus vieux fossile humain de France, et certains « anthropologues physiques » dont H. Valois y virent une femme.

• Crédits : © MNHN / JC. Domenech

Aujourd’hui, une étude comparative de celle-ci vient d’être récemment publiée dans la revue Plos One (Amélie Vialet et al. 2018). On y découvre que la mandibule de Montmaurin ne partage que quelques traits dérivés avec les Néandertaliens. Les analyses révèlent alors que celle-ci est plus étroitement liée aux spécimens anciens du Pléistocène ancien et moyen d’Afrique et d’Eurasie, notamment en raison de la présence de certains traits primitifs.

Article (en anglais) : " A reassessment of the Montmaurin-La Niche mandible (Haute Garonne, France) in the context of European Pleistocene human evolution " rédigé par Amélie Vialet, Mario Modesto-Mata, María Martinón-Torres, Marina Martínez de Pinillos et José-María Bermúdez de Castro - (Plos One / janvier 2018).

• Crédits : © Sylvie Nicolas

Page personnelle d'Amélie Vialet et lien vers le blog dédié aux grottes.

Article : " Le site de Montmaurin a livré une dent néandertalienne de 70 000 ans " (Site Hominidés.com / septembre 2020).

Article de Josette Renault-Miskovsky et Michel Girard : " Palynologie des grottes de Montmaurin (Haute-Garonne) et du versant nord pyrénéen. " (Site Persée).