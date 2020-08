Les Wisigoths, barbares comme les autres ?

Loin des Francs, héros du récit voire du roman national, les Wisigoths n’étaient-ils pas, encore voici peu, une de ces nations « barbares », dans l’ombre de l’Empire romain, et dont ils auraient sauvagement provoqué la chute ?

Les Toulousains ont tout de même une curiosité et une forme de souvenir pour leurs ancêtres wisigoths. Moi, dans ma famille, par exemple, ma grand mère et mon grand père m'ont toujours parlé des wisigoths. Ils ne m'en parlaient pas forcément avec justesse, mais ils m'en parlaient. Laure Barthet

Au-delà du regard très sévère longtemps porté sur ce peuple, les Wisigoths furent parallèlement ignorés par l’archéologie « mérovingienne ». Le 1600e anniversaire de leur implantation à Toulouse est l’occasion d’ouvrir cet important dossier, à la lumière des dernières recherches archéologiques, certaines encore inédites.

On le sait, en 419, Honorius, empereur romain d’Occident installe les Wisigoths dans le sud-ouest de la Gaule. Tolosa devient alors capitale du royaume de Toulouse et verra, en près d’un siècle, les rois wisigoths établir une dynastie et son autorité de la Loire au Sud de l’Espagne.

Le développement de l'archéologie, et notamment de l'archéologie préventive, a permis de poser un nouveau regard et a suscité de nouvelles vocations. En effet, je pense que le public aujourd'hui, peut redécouvrir complètement ces cultures matérielles et ces peuples. Laure Barthet.

Pour autant, pourquoi donc les traces matérielles de cette présence germanique ont-elles été souvent considérées comme peu nombreuses ? Il nous faut alors découvrir le fameux palais, vaste complexe monumental, sous l’actuelle place de Bologne. En octobre 2018, une découverte exceptionnelle est réalisée à 20 kilomètres au sud-ouest de Toulouse, dans la commune de Seysses, une vaste nécropole d'environ 1 ha et contenant 149 sépultures de la première moitié du Ve au tout début du VIe siècle de notre ère.

Le musée Saint-Raymond, beau musée d’Archéologie de Toulouse, retrace aujourd’hui cette aventure, partie du nord de la Pologne vers les rivages de la mer Noire. Celle d’un peuple polythéiste, qui, vers 340, inaugure une variante du christianisme, jugée hérésie : l’arianisme, selon lequel « le Christ n’est pas de la même nature que Dieu ».

Ce sont des Germains, donc dans les premiers siècles de leur histoire, ils ont une religion que l'on peut qualifier de polythéiste, que l'on connait assez mal, mais ils semblent partager un certain nombre de croyances avec les Germains septentrionaux, donc les Scandinaves. Ils sont christianisés au quatrième siècle, par une variante du christianisme orthodoxe, du christianisme trinitaire qu'on appelle l'arianisme. Laure Barthet.

Pour tout savoir sur les Wisigoths, leur histoire et celle de leur roi Théodoric Ier, Thorismond Euric ou Théodoric, mais aussi sur leur archéologie, il faut se rendre au musée Saint-Raymond de Toulouse, dont Laure Barthet, notre invitée, est la conservatrice et la commissaire de l’exposition « Wisigoths, rois de Toulouse » (du 27 février au 27 décembre 2020).

>>> Site de l'exposition " Wisigoths, rois de Toulouse " au musée Saint-Raymond de Toulouse.

