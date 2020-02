L'état de l'art... préhistorique

Denis Vialou est un des sages de l’archéologie, incontournable spécialiste de la préhistoire et notamment de son art. Parce qu’il étudie les pratiques symboliques des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, il a travaillé avec des psychanalystes, et ses recherches l’ont entraîné en France, en Espagne, et dans le Mato Grosso brésilien.

Les recherches sur l’art préhistorique semblent, aujourd’hui, s’accélérer, notamment au travers de plusieurs découvertes à travers le monde. L’annonce d’un art remontant à 43 000-44 000 ans, dans la grotte de Leang Bulu Sipong, sur l'île indonésienne de Sulawesi, a créé la surprise, puisqu’elle détrônerait, dans le temps, notre art paléolithique, notamment celui de la Grotte Chauvet…

• Crédits : © Kinez Riza

Savoir si l’art émerge en Asie ou en Europe n’a guère de sens ; bien plus intéressant est de comprendre les conditions de l’émergence de cet art. Justement, la question suscite de grands débats, du moins en Europe ! Neandertal est-il le premier auteur de peintures rupestres ? Des chercheurs ont, tout récemment, étudié trois grottes, La Pasiega (en Cantabrie), Maltravieso (en Estrémadure), et Ardales en (Andalousie) laissant supposer qu’il pourrait être le premier auteur de peintures rupestres, vieilles de 65 000 ans, soit à une époque où Neandertal était encore seul en Europe. Toutefois ces résultats sont très débattus au sein de la communauté des chercheurs qui ne s’accordent que peu sur les capacités cognitives, mais aussi symboliques de notre ancien cousin. Bien plus récente, puisque datée d’environ 22 000 ans, la découverte de « la dame de Renancourt », « Vénus » gravettienne issue des faubourgs d’Amiens, est aussi une grande découverte, et il en va de même des peintures exhumées à la Cova de la Font Major (Catalogne) ou de la grotte de Danbolinzulo (pays basque espagnol).

• Crédits : © Josep Maria Vergès / IPHES

Si les débuts de l’art préhistorique sont un très important axe de recherche, la fin de cet art figuratif est aussi un sujet ayant livré de grandes avancées, qui pouvait laisser penser que l’art azilien (14 000-12 000 ans), connu pour son art abstrait, livrerait à Plougastel-Daoulas (Rocher de l'impératrice) et à Angoulême (Pierre d'Angoulême), des bisons et des chevaux…

• Crédits : © N. Naudinot / croquis C. Bourdier