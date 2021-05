L’histoire s’est arrêtée… à Wounded Knee

Retour sur le massacre de Wounded Knee, au cœur du Dakota du sud, le 29 décembre 1890, lorsque 300 Sioux Lokota, femmes et enfants compris, furent tués par le 7e de cavalerie de l’armée américaine. Avec l'historien et archéologue Laurent Olivier,auteur d'un livre sur le sujet.

Sans nul doute, ce 29 décembre 1890, s'est écrite une des pages les plus sombres de l’Histoire américaine, le massacre de 300 Sioux Lokota, femmes et enfants compris, de leur chef, Big Foot, aussi, dans un acte génocidaire, perpétré par le 7e de cavalerie de l’armée américaine.

La tragédie signe, par-là même, le dernier massacre des indiens et, avec lui, la fin d’un monde, celui de l’empire sioux. Wounded Knee s’avère, depuis des décennies, un lieu de mémoire, le traumatisme de la tragédie perdure encore de nos jours… Toutefois, dépossédés de tout, les Lakota se sont battus et se battent pour garder leur mémoire.

Dans une étonnante enquête, Ce qui est arrivé à Wounded Knee,L’enquête inédite sur le dernier massacre des Indiens (29 décembre 1890) (Flammarion, mai 2021), Laurent Olivier, retrace, pas à pas, les événements, mais aussi les deux versions de l’histoire. Nous le savons, l’Histoire est toujours écrite par les vainqueurs, fort rarement par les vaincus !

L’archéologie permet d’établir la vérité du passé, à le révéler tel qu’il a été, au travers de toute sa matérialité. En cela, l’archéologie à Wounded Knee s’avère une quête de justice. La bataille de Little Big Horn signe, en 1876, la plus notoire défaite de l’armée américaine, au travers du 7e de cavalerie (le même régiment qu’à Wounded Knee) sous les ordres du lieutenant-colonel George Custer. Le champ de bataille de cette grande victoire indienne et de leur chef, Sitting Bull, a été largement étudié par les archéologues. Va-t-on, pour autant, entrouvrir les entrailles du sol de Wounded Knee, pour, enfin, en comprendre, et en restituer le drame ?

Avec Laurent Olivier, historien et conservateur du département d'archéologie celtique et gauloise au musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye.

