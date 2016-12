L’histoire s’est arrêtée à Bibracte

Rentrée dans l’Histoire en 58 avant notre ère lorsque la ville était la capitale des Eduens, la ville de Bibracte a peu à peu disparu des mémoires, pour resurgir deux mille ans plus tard.

Bibracte et le Mont Beuvray : c’est bien là que se fit l’Histoire, celle des nations gauloises indépendantes, celle de l’union des peuples en révolte, de Vercingétorix, chef des Gaules…

La Gaule vaincue, c’est encore là que César séjourna, qu’un président de la V° République voulu se faire inhumer…

Rentrés dans l’Histoire en 58 avant notre ère, le Mont Beuvray et sa ville de Bibracte disparurent peu à peu des mémoires, pour resurgir deux mille ans plus tard, sous la truelle des premiers archéologues. Depuis plus de deux décennies, Bibracte, site archéologique hors norme, « haut lieu de mémoires » et « grand site de France » est l’objet de recherches entreprises par des équipes de chercheurs issus de toute l’Europe…

