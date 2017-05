L'hiver 52

Les Bituriges face à César

• Crédits : Antoine Maillier

Pour mieux faire face à César, les Gaulois ont-ils fait rempart de leur corps pour contenir les légions romaines? Peut-être, toutefois, mieux vaut reprendre la Guerre des Gaules, en main ! Ferrailler contre César, c’est s’exposer à la défaite, être massacré à Avaricum, tout au mieux amputé d’une main à Uxullodunum. On le sait « les gaulois n’étaient pas à la hauteur des compétences militaires adverses », mais pour autant comment ont-ils résisté à l’envahisseur ?

• Crédits : réalisation Florent Comte Ausonius UMR5607

Aujourd’hui, l’archéologie fournit des données nouvelles et objectives sur l’art de la guerre, la poliorcétique, cette science inventée par le monde hellénistique. Depuis trois décennies Sophie Krausz en traque les traces au cœur du territoire d’un puissant peuple celtique, les Bituriges. Après plus de 2000 ans d’oubli, elle a ainsi découvert la forteresse de Noviodunum détruite par Rome, mais surtout mis en évidence les nouvelles défenses que mirent en œuvre les ingénieurs celtes pour résister aux légions césariennes. A défaut de « ligne Maginot gauloise » et bien avant l’assaut de Silva contre les Zélotes de Massada, peut-on revivre la prise d’Avaricum durant le printemps 52.