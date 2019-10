L’homme de Denisova, entre Neandertal et Cro-Magnon ?

La troisième humanité

C’est assurément l’homme le plus fantomatique de la lignée humaine, la grande énigme de notre phylogénie. Né au cœur de l’Altaï, le sud de la Sibérie, il est l’objet de toutes les attentions, et chaque découverte à son propos mobilise la presse internationale.

Il faut dire que sa présence n’a été décelée que tout récemment, que ses vestiges sont particulièrement rares, et que, contrairement à Neandertal ou Sapiens sapiens, son émergence est strictement liée aux extraordinaires avancées de la paléo-génétique…

Denisova, c’est bien entendu le troisième homme, mieux la troisième humanité, objet d’un tout récent article, à la croisée de la génétique et de l’anthropologie biologique, paru dans la revue Science advances et intitulé Morphology of the Denissovian phalanx closer to modern humans than Neanderthals (Bennett et al. 2019), co-rédigé par nos invitées (avec d'autres chercheurs), Isabelle Crèvecoeur, paléoanthropologue, chargée de recherche au CNRS (laboratoire Pacea, Bordeaux) et Eva-Maria Geigl, paléogénéticienne, directrice de recherche au CNRS (Institut Jacques Monod).

Sapiens, Neandertal, Denisova…

Hormis les ossements de la grotte de Denisova et une mandibule récemment étudiée provenant du Népal, les vestiges « dénisoviens » sont rarissimes. L’étude d’un fragment de phalange vient de montrer que celle-ci était très proche de celles des humains modernes et plus éloignée de celles des Néandertaliens, alors que la génétique tend à montrer l’inverse. Parallèlement, cette proximité avec l’homme moderne contraste avec les molaires et la mandibule récemment identifiées au Tibet qui possèdent des caractères plus archaïques. Cette mosaïque de caractéristiques morphologiques interroge donc les scientifiques, à la recherche de nouveaux ossements. L’occasion de dresser un modèle phylogénétique de ces trois individus sur 1 400 000 ans à partir des génomes nucléaires et mitochondriaux de ces trois très proches cousins…

