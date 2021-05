L’Homme moderne est-il un néandertalien qui s’ignore ?

Le sujet est capital, un de ceux qui nous concerne tous, et cela même, s’il plonge au plus profond de notre histoire. L’histoire et la préhistoire, mais aussi l’archéologie, l’anthropologie biologique, la paléo-génétique s’avèrent indispensables pour aborder celui-ci.

On évoque régulièrement l’art de la grotte Chauvet, celui de la grotte Hohle Fels (Allemagne) et une culture préhistorique l’« Aurignacien ». Il n’en est rien ! Ce que l’on découvre aujourd’hui c’est une nouvelle migration d’Hommes modernes, bien plus ancienne et qui n’avait pas jusqu’à présent, été reconnue par la génétique. Entre 47 000 et 40 000 mille ans, un vrai tournant dans l’histoire de l’humanité s’opère en Europe, qui voit l’arrivée d’un Homme et la disparition d’un autre.

• Crédits : © Martin Frouz

Le site-clef pour l’arrivée de l’Homme moderne ne se trouve pas en France, mais plus à l’est, en Tchéquie et aussi en Bulgarie. Actuellement, le crâne fossile d'une femme, en Tchéquie, a fourni le plus ancien génome humain moderne. Mieux, elle représente une population qui s'est formée avant que les ancêtres des Européens et des Asiatiques actuels ne se séparent. Dans la grotte de Bacho Kiro (45 930 à 42 580), des individus modernes ont été l’objets d’analyses génétiques, les résultats sont incroyables.

• Crédits : © Tsenka Tsanova, MPI-EVA Leipzig, License: CC-BY-SA 2.0

Les génomes de la grotte Bacho Kiro montrent que plusieurs populations humaines modernes distinctes existaient au début du Paléolithique supérieur en Europe et en Eurasie. Certaines de ces populations n’ont aucune affinité détectable avec des populations ultérieures, tandis que ceux de la grotte de Bacho Kiro ont des descendant, notamment en Asie. Plus étonnant, tous les individus anciens ont des ancêtres néandertaliens récents dans leur histoire familiale immédiate. L’histoire de l’Homme moderne en Europe est à réécrire !

Nous en parlons avec Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue, professeur au Collège de France (Chaire internationale de paléoanthropologie) et directeur du département Évolution de l'homme de l'Institut Max-Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig.

