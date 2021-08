Little foot, le plus complet des australopithèques, est-il l’ancêtre de l’Homme ?

Vincent Charpentier s'entretient avec Laurent Bruxelles, géomorphologue à l’Inrap, vient de co-publier un article sur la datation de Little Foot (StW 573), célèbre petit australopithèque, tombé voici plusieurs millions d'années dans une grotte profonde, la grotte de Silberberg, Sterkfontein, en Afrique du Sud. Depuis sa découverte en 1997 dans la grotte de Silberberg, un squelette, Little Foot, fait l’objet d’une fouille très minutieuse. Repéré dans des circonstances exceptionnelles, cet australopithèque est le plus complet jamais mis au jour, et constitue un élément unique dans la connaissance des origines de l’Humanité. Si son âge, compris entre 2 et 4 millions d’années, pose toujours question, une équipe de chercheurs français, en collaboration avec l’Université du Witwatersrand (Johannesburg), apporte aujourd’hui d’importants éléments sur sa datation.

• Crédits : Ronald Clarke - Radio France

Cette émission a déjà été diffusée le 15 avril 2014.