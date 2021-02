"L'Oeil était dans la tombe", pour une éthique en anthropologie funéraire

Archéologues et anthropologues de terrain, désormais « thanato-archéologues » constituent aujourd'hui la seule profession à entreprendre, au nom de la science, la fouille de sépultures, voire de nécropoles.

Voici, encore peu, l'exhumation de tombes, dans le cadre de l’archéologie, ne suscitait que très peu de débats en France. Parallèlement, certains pays, dont la Grande Bretagne, les États-Unis d’Amérique, l’Australie mais aussi les Nations Unies légiféraient sur le sujet.

L’éthique : l’œil dans la tombe ?

Se pencher puis fouiller une sépulture n’est pas anodin, quelles relations entretiennent les fouilleurs face aux fouillés ? Il en va de même de la responsabilité des musées, en charge des quelques 150.000 vestiges humains conservés dans les collections françaises, et pour lesquels certains peuples autochtones réclament leurs droits et la restitution d’ancêtres…

Désormais, les champs de l’anthropologie funéraire portent non seulement sur les sépultures anciennes mais aussi sur des cimetières des temps modernes et contemporains. Quelle doit être la destinée de tous ces vestiges humains ? L’étude tout azimut, dont celle de la génétique, du stockage dans des réserves archéologiques, ou, tout au contraire, doit-elle prendre en compte des considérations religieuses pour mieux les ré-enfouir ? Si la plupart des individus est désormais anonyme, que penser de ceux, célèbres ou non, dont nous connaissons l'identité, voire l'histoire ?

La scène scientifique internationale est animée ces dernières années par le désir d’une application plus visible du statut de « bien commun » à propos des vestiges humains. Archéologues anthropologues, conservateurs de musée se sont ainsi réunis au Musée du Quai Branly pour réfléchir aux enjeux de cette éthique, sur le terrain et en laboratoire.

Avec Rozenn Colleter, archéo-anthropologue à l’Inrap et Philippe Charlier, paléopathologiste, directeur du département de la recherche et de l'enseignement au Musée du quai Branly - Jacques-Chirac.

