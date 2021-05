L’ultime bataille d’Anne de Bretagne révélée par les isotopes

De 2011 à 2013, la fouille du couvent des Jacobins à Rennes, met au jour deux fosses communes, contenant plus d’une trentaine de sujets. L’appartenance de ces corps restait à élucider. Ces fosses, de 4 et 28 individus sont contemporaines et indiquent un épisode soudain : les analyses ostéologiques montrent que ces soldats, sans doute professionnels, sont morts par arme blanche ; les analyses radiocarbone datent l’événement du milieu du XVe siècle et de la fin du XVIe siècle. Tous ces critères correspondent à un seul conflit : la guerre de Bretagne (1487-1491).

La dernière guerre franco-bretonne est un épisode peu connu. Elle est liée à la volonté du roi de France, après la guerre de Cent Ans, de s’imposer en Bretagne ; à des divisions au sein de la noblesse bretonne, mais aussi à l’absence d’héritier mâle au duc François II. Ainsi, le roi de France, Charles VIII, revendique la Bretagne tandis que le duc positionne ses filles en tant qu’héritières légitimes. La guerre implique de nombreuses forces européennes : l'Angleterre, les royaumes de Castille et d’Aragon, le Saint-Empire romain germanique. Elle signera la fin de l’indépendance bretonne.

Le siège de Rennes, en 1491, se conclut par le mariage de la duchesse Anne de Bretagne, alors âgée de 14 ans, avec Charles VIII. Deux camps, deux fosses. Les deux fosses fouillées par l’Inrap à Rennes contenaient exclusivement des squelettes masculins. Grands, plutôt jeunes, certains sont marqués par des traumatismes péri-mortem. Pour autant, à quels camps appartenaient les inhumés des Jacobins ? Pour déterminer la provenance géographique de ces soldats, des analyses isotopiques du soufre, du strontium et de l’oxygène ont été conduites. Les résultats sont plus qu’incroyables ! Que contiennent ces fosses : le dernier carré de soldats bretons ou la force royale ?

Avec Rozenn Colleter, archéo-anthropologue à l’Inrap (Bretagne) et au Centre d'Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse, Klervia Jaouen, chargée de recherche au Laboratoire GET du CNRS à Toulouse (laboratoire de recherche fondamentale et appliquée des Géosciences aux Sciences de l’Environnement), spécialiste des isotopes, et Philippe Hamon, historien, professeur d'histoire moderne à l'université Rennes-2 et professeur émérite de l'université Paris III-Sorbonne-Nouvelle.

