Ma thèse en 5 ans, « Mesurer le développement économique en Gaule du Ier siècle av. J.-C. au VIIe siècle de notre ère »

Très nouvelle dans son approche, puisqu’elle est dans « la longue durée », la thèse de Béline Pasquini, docteure en archéologie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est le fruit de cinq longues années de recherche, afin de percevoir l’évolution des conditions de vie des Hommes, entre la fin de l’Âge du Fer et les premiers siècles du Moyen Âge.

L'idée, c'est de voir l'évolution des conditions de vie, d'une part, au travers de la croissance économique et, d'autre part, du bien-être des populations. D'où le concept de développement qui est au coeur de ma thèse pour essayer de voir à quel moment les gens vivaient le mieux.

Le Moyen-Âge a été complètement redécouvert à partir des années 90 et l'essor de l'archéologie préventive. (l'archéologique qui intervient avant qu'on procède à la construction d'un bâtiment ou d'une autoroute, par exemple). On s'est rendu compte qu'on ne trouvait pas de site avant parce que ces gens-là ne construisaient pas en pierre, mais en bois. On retrouvait beaucoup de sites romains parce qu'ils étaient plus faciles à détecter [...] On passait sur les couches (de terrains) rapidement et en fait, on s'est rendu compte que la Gaule n'était pas complètement désertée au cinquième, sixième et septième siècles. Il y avait bien des gens, et ça a été une révolution assez incroyable apportée par l'archéologie.

• Crédits : © René Elter / Inrap

Le magazine d’archéologie de France Culture a choisi de l’évoquer, car tout y est : les 364 pages et les remerciements aux membres du jury, la gratitude envers les proches qui l’ont soutenue moralement… Cinq années qui l’ont vue séjourner dans les universités de Brown dans l’état de Rhodes Island, Columbia à New York, et Stanford, en Californie.

• Crédits : © Jean-Pierre Gentil-Perret / Inrap

Figurent aussi les 196 notes de bas de pages, annexe et bibliographie, tables et figures sans oublier les conclusions et perspectives, tout cela dans un unique but (c’est d’ailleurs sur la couverture !) : obtenir le grade de Docteur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne… Parcours d’une jeune chercheuse désormais docteure.

Un des grands bienfaits de Rome, je pense, sont les égouts dans les villes, chose merveilleuse, incroyable, qui vous permettent de ne pas vivre dans vos propres excréments. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui disparaît, en fait, dans l'Antiquité tardive. [...] J'aurais bien aimé être un homme libre du IIe siècle, vivant dans un milieu urbain, avec des égouts et en ville !

Fustel de Coulanges l’a écrit en 1875, « Sous la domination romaine, par la paix et la sécurité établie, les Gaulois connurent la richesse et le luxe », l’idée toujours plébiscitée par la communauté scientifique, s’avère bien totalement fausse !

• Crédits : © Musée archéologique de la ville de Strasbourg

L'éducation est un critère qui est compliqué à aborder. Parce qu'en fait, savoir lire et écrire, ça dépend de la société dans laquelle vous vivez. Dans la société actuelle, si vous ne savez pas lire, ni écrire, vous allez avoir beaucoup de mal à vous en sortir. Si on prend Charlemagne, par exemple, il était connu qu'il savait lire, mais qu'il ne savait pas écrire parce qu'il y avait des gens dont c'était le métier et qui le faisaient pour vous. En fait, tout ça est assez relatif à la culture dans laquelle vous vivez.

En fait, la taille des poules baisse à partir du quatrième siècle après Jésus-Christ et elle atteint vraiment le fond au dixième siècle, avant de remonter progressivement. Fait intéressant, c'est que, comme il y a peu de chances que les poules aient fait l'objet d'une sélection, au contraire d'animaux plus conséquents comme les bœufs ou les moutons, il est probable que ce changement de taille était lié à une amélioration de leur alimentation. Or, si les poules mangent mieux, il est aussi probable que les humains mangeaient mieux.

