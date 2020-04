Mais où est passé Sforza ?

A-t-on enfin découvert la sépulture de Ludovico Sforza, duc de Milan, au tournant du moyen-âge finissant et de la renaissance ? Né en 1452, Ludovico, dénommé « le More », est le second fils de Francesco Sforza, duc de Milan. Son passé est celui d’un condottiere (capitano di ventura) et d’homme de guerre, réprimant la ville de Gênes et la Toscane avant de prendre le pouvoir et le duché de Milan en 1479. Il est aussi un grand mécène, accueillant nombre d’artistes dont Léonard de Vinci qui résidera à Milan de 1482 à 1500. Nous devons à Ludovico Sforza plusieurs commandes dont La Belle Ferronnière, La Dame à l'hermine, mais surtout la Cène… Fait prisonnier par les armées françaises, il est enfermé à Loches jusqu’à sa mort en 1508.

Sforza es-tu là ?

Depuis plus de 500 ans, que sait-on de la sépulture du duc de Milan ? Serait-il inhumé dans la collégiale de Loches, comme nous le relatent les sources écrites, ou tout au contraire ailleurs ? A la croisée de l’Histoire et de l’archéologie médiévale, archéologues et anthropologues du service de l’archéologie du Département d’Indre-et-Loire ont soulevé une partie du dallage de l’édifice religieux et minutieusement fouillé à la recherche du grand mécène… Notamment, Pierre Papin, que nous recevons ce soir dans le magazine d'archéologie de France Culture.

1ère diffusion le 9 juin 2019.