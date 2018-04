Mémoires gauloises

De bruit et de fureur ?

Très tôt, la Gaule a perdu la parole, cette dernière étant accaparée par les vainqueurs : Rome, qui a fait oublier la Gaule. Puis la parole des dominants s’est brisée à son tour, et leur mémoire s’est défaite comme celles des peuples qu’ils avaient soumis…

• Crédits : MAN/RMN

Qui de mieux que Laurent Olivier pouvait incarner « la voix de la Gaule » dans le magazine d’archéologie de France Culture ! chercheur partageant sa vie entre un grand musée et les ferrailles, millénaires et rouillées, issues de l’ultime combat d’une Gaule encore libre et indépendante, Alésia !

Oui ! L’histoire de la Gaule est par essence romaine, les romains se figurant représenter « la civilisation », l’état le plus avancé de l’humanité ; le prix à payer pour les gaulois fut donc de représenter les barbares ou de disparaitre dans la romanité.

• Crédits : MAN/RMN

Dans cette émission, la recherche de la mémoire gauloise est l’occasion de découvrir les « grands guerriers », la pratique de la dette et la tradition des suicides assistés… le poids de l’histoire qui empêcha longtemps de reconnaître le passé gaulois, cette histoire qui imagina un autre passé que celui que découvrent les archéologues.…

L’art gaulois fut longtemps méprisé, et c’est grâce aux surréalistes - dont André Breton - que l’on prit la mesure de la force d’expressivité et de l’originalité de cet art. Nous y reconnaissons maintenant la marque d’une pensée et d’un savoir voisin de celui de la science grecque.