Mithra es-tu là ?

Découverte en Corse d'un sanctuaire dédié au dieu Mithra, culte monothéiste qui recèle encore bien des mystères.

• Crédits : Denis Gliksman/Inrap

Un mithræum, sanctuaire dédié au dieu Mithra vient d'être exhumé à Lucciana (Haute-Corse). Peu de choses sont connues de ce culte monothéiste à mystères. En l’absence de documentation écrite explicite, la connaissance repose principalement sur l’étude de ses sanctuaires et des représentations peintes ou sculptées qu’ils renferment.

• Crédits : Vincent Charpentier - Radio France

Alors concurrent du christianisme, le mithraïsme est fortement combattu puis interdit par l’empereur Théodose en 392. Le sanctuaire porte des traces de destruction dès l’Antiquité : autel dédié au dieu brisé, édifice détruit et comblé de gravats. Les causes exactes de cette destruction restent inconnues, toutefois il faut noter qu’un vaste complexe paléochrétien avec basilique et baptistère est édifié vers 400 à Mariana, constituant les premières traces du christianisme en Corse.

• Crédits : Vincent Charpentier - Radio France