Monnaie de celtes

L’art antique, en Europe, se limiterait-il, à Rome et à la Grèce ? Assurément pas, puisque des arts, longtemps jugés « non classiques » et barbares, ont aussi émergés, notamment chez les celtes, les Scythes voire les Ibères.

Chez les celtes, une des principales contributions à cet art s’avère, sans nul doute être la monnaie… Ainsi, le monnayage gaulois est une minuscule œuvre d’art…

A la lumière des dernières découvertes et problématiques, un jeune chercheur, Eneko Hiriart, nous raconte l’histoire de ces monnaies, de leur fabrication, jusqu'à leur perte ou enfouissement…

A regarder : "Pile ou face", une vidéo qui présente la façon dont les monnaies grecques ont été imitées plus ou moins fidèlement en Gaule et en Europe centrale. Issue de l'exposition temporaire "Monnaie, monnaies !" (15 juin au 11 novembre 2018) au musée de Bibracte et conçue en partenariat avec le Muse monétaire et le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne.

