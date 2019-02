Pompéi avant Pompéi

La récente ouverture des fouilles de Pompéi donne lieu à un cortège de découvertes exceptionnelles, qui pourrait sonner, à elles seules, le renouveau de l’archéologie italienne, fort malmenée depuis des décennies… Toutefois, ces recherches portent essentiellement sur les derniers temps de la cité, ceux préalables à la catastrophe de notre ère.

Aujourd’hui, les niveaux anciens (archaïques ou classiques) de Pompéi, sont profondément enfouis sous la ville Samnite puis romaine. Toutefois, la Pompéi étrusque est bien visible au travers de fouilles récentes, dans un sanctuaire extra-urbain : le sanctuaire de Fondo Iozzino.

Le cœur de cette recherche porte sur une question controversée et complexe, celle de « L’Etrurie Campanienne », des étrusques dans la région de Pompéi, et par là même des relations, voire des échanges culturels, entre les Étrusques, les Grecs et les peuples indigènes au cours des VIIe et Ve siècles avant notre ère.

>>> L'Exposition « Pompéi et les Etrusques » est organisée par le Parc Archéologique de Pompéi, le musée de Naples, et le pôle des musées de Campanie.

Vidéo de l'inauguration avec les présentations effectuées par Massimo Osanna, Stéphane Verger, Paolo Giulierini - directeur du Musée Archéologique National de Naples, Anna Imponente - directrice du Pôle des Musées de Campanie - et Marta Ragozzino - directrice du Centre des musées régionaux de Basilicate.

