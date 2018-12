Préhistoire : engouement à Angoulême !

C’est à quelques mètres de la gare ferroviaire d’Angoulême, que le plus important site préhistorique de l’année 2018 a été fouillé. Sur plus de 2 000 m², il révèle, à lui seul, un important épisode de notre histoire, la fin des temps glaciaires et du Paléolithique supérieur, la transition vers des temps plus cléments : un climat tempéré.

• Crédits : © Vincent Charpentier

Dans un paléo-chenal de la Charente, plusieurs sociétés sont venues s’y implanter : il y a 14.000 ans des chasseurs-collecteurs Aziliens (11500 avant notre ère), puis ceux d’une culture peu connue dénommée le « Laborien » (9900 avant notre ère)…

Dans ce monde changeant et en pleine évolution, les mutations du paysage, de la faune et de la flore, contraignent ses groupes humains (probablement résilients) à de nouveaux comportements, de nouvelles stratégies.

Quelque 200 000 pièces, dont plus de 400 pointes de jet, ont été prélevées. Ces « pointes à dos », sortes de petites lames transformées en pointes sont des éléments clefs, des « fossiles directeurs » pour identifier ces sociétés de la fin de la préhistoire.

• Crédits : © Denis Gliksman / Inrap

• Crédits : © Denis Gliksman / Inrap