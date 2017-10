« Quand la musique est bonne »

Les archéologues sont habitués aux crissements des truelles et couinements des brouettes… Une fois n’est pas coutume, le magazine d’archéologie de France culture se penche sur les sonorités, celles à tout jamais disparues.

Le passé fut un monde sonore, ainsi, dans une approche archéologique du sensible, la musique pourrait-elle être l’écho de l’antiquité ? Égypte, Grèce ou Rome, on connait l'hydraule (ou l'orgue hydraulique) l'Aulos et le salpinx, les sistres. Ainsi, la musique aurait été omniprésente dans les sociétés anciennes, toutefois et malgré de multiples fonctions, elle fut avant tout un objet de pouvoir.

• Crédits : Copyright Paul Veysseyre Musée de Saint-Romain-en-Gal

En résonance avec l’exposition Musique écho de l’antiquité actuellement au Louvre-Lens

http://www.louvrelens.fr/\-/musiques\-echos\-de\-l\-antiquite