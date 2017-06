Quand l’Homme moderne prend un coup de vieux

L’archéologie rend-elle heureux ? Oui les archéologues ! C’est du moins le cas de l’équipe du professeur Jean-Jacques Hublin, de ses confrères marocains, qui viennent de mettre la main sur le plus vieil homme moderne, notre plus lointain ancêtre direct, dans leurs fouilles du Djebel Irhoud (Maroc).

• Crédits : Sarah Freidline, MPI EVA Leipzig

La découverte est majeure, vieux de plus de 300 000 ans, l’Homme d’Irhoud vieillit notre espèce de plus de 100 000 ans, elle n’a pas été réalisée en Afrique orientale ou australe, mais au Maghreb, là où on ne l’attendait pas ! en un mot : une découverte majeure pour l’histoire de l’Humanité.