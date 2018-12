Quoi de neuf autour du trésor médiéval de l’abbaye de Cluny ?

Le plus grand trésor médiéval découvert en France : une découverte monastique et miraculeuse ! Oui, à n’en pas douter, tous les ingrédients de l’archéologie sont ici réunis, pour faire rêver : un trésor, de l’or, autant de découvertes qui ne sont pas à la portée de tous…

Malgré l’adage « on ne trouve que ce que l’on cherche » la réalité archéologique s’avère parfois tout autre : certains cherchent… d’autres trouvent… ! Quoi qu’il en soit, l’invitée du magazine d’archéologie de France Culture a trouvé ce qu’elle ne cherchait pas et désormais réfléchit à sa découverte. Médiéviste, Anne Baud et son équipe fouillent dans le cadre d’un vaste programme de recherche portant sur l’abbaye de Cluny, une abbaye au centre du plus important réseau de monastères du moyen âge.

• Crédits : © Anne Baud - Anne Flammin / Laboratoire archéologie et archéométrie

Depuis 2015, les chercheurs s’attachent à l’étude de l’infirmerie monastique, abritant les moines malades ou âgés. La découverte d’un trésor contenu dans un petit sac en tissu était donc plus qu’inattendu. Celui-ci se compose de plus de 2200 deniers et oboles en argent datant de la première moitié du XIIe siècle mais surtout de 21 dinars d’or (photo en haut de page) d’origine musulmane et frappés entre 1121 à 1131 en Espagne et au Maroc, sous le règne d’Ali Ben Youssef (1106-1143) (dynastie berbère des Almoravides) ainsi que d’un anneau sigillaire en or orné d’une intaille antique en cornaline (ci-dessous).

• Crédits : © CREAM

Cette découverte ouvre de nombreuses pistes de recherche sur l’histoire de Cluny, mais, pour autant, qui enterra ce trésor ?

>>> Bulletin du centre d'études médiéviales d'Auxerre (BUCEMA) du 22/01/2018 sur la découverte du trésor de Cluny.