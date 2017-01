Récit des temps mérovingiens

Mérovée et les autres

Empereur usurpateur, Romulus Augustus dit « Augustulus » (le petit Auguste) ne le sut probablement jamais ! 476 et sa destitution entrainèrent l’effondrement de l’empire romain d’occident.

476 ! La fin d’un monde ? Non mais la naissance des temps mérovingiens, ceux de Childéric fils de Mérovée, Chilpéric fils de Clotaire… de Dagobert, Bathilde ou Radegonde, de Saint Augustin et de Grégoire de Tours, de l’or et des grenats, des premières reliques chrétiennes.

Les temps mérovingiens sont, jusqu’au 13 février 2017, le thème d’une très belle exposition au musée de Cluny, musée qui se consacre au monde médiéval. L’occasion de revisiter notre histoire, notre récit national : Napoléon 1er ne fut-il pas le dernier à s’asseoir sur le trône de Dagobert.

