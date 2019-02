Rien ne vaut le terrain : les fouilles de Theix (Morbihan)

Tous les archéologues vous le diront « rien ne vaut le terrain ». Pour s’en rendre compte, mieux vaut s’y rendre ! C’est donc sur un plateau qui domine le golfe du Morbihan, que des archéologues explorent les vestiges d’une ferme gauloise des IIe-Ier siècle avant notre ère, dont les limites se sont modifiées au fil des siècles, jusqu’à la fin de l’Antiquité (IVe siècle de notre ère). On apprend alors que les archéologues tentent ici de comprendre l’organisation et l’évolution de cette vaste exploitation agricole, qui semble perdurer bien plus longtemps que les autres : près de 500 ans ! On en parle, ce soir dans le magazine d'archéologie de France Culture avec Joseph Le Gall, archéologue à l'Inrap et Yves Ménez, conservateur régional de l'archéologie de Bretagne.

• Crédits : © Gilles Leroux / Inrap

Les fossés, creusés sur 3 mètres de large et 1,60 mètre de profondeur, étaient autrefois doublés d’un talus formé par le matériau extrait. Ils délimitaient l'espace principal de l’habitat. (photo ci-dessus).

• Crédits : © Joseph Le Gall / Inrap

• Crédits : © Joseph Le Gall / Inrap

• Crédits : © Joseph Le Gall / Inrap

• Crédits : © Joseph Le Gall / Inrap

