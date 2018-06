Rome à la rame

• Crédits : Ph. Groscaux, Aix Marseille Univ, CNRS, CCJ-UMR7299, 2014

Ces épaves témoignent non seulement de la puissance de Rome mais aussi de nombre d’activités bien plus modestes, en témoigne la découverte d’une épave de pêcheurs à Fiumicino. C’est d’ailleurs à Fiumicino, prêt du bassin de l’empereur Claude (41 à 54 de notre ère), l’antique Portus Augusti, qu’un véritable cimetière de navires a été mis au jour par les archéologues.

Mais, c’est à l’occasion du creusement de la ligne du métro de Naples, Piazza Municipio, que huit épaves ont été exhumées. Parmi elle trois sont d’exceptionnelles épaves antiques (Napoli A, B et C), gisant au fond du bassin portuaire et datées de la fin du Ier au début du IIIe siècle de notre ère. Longue d’environ 14 m, l’épave C présente une extrémité à tableau et est une horeia, dont on trouve une belle illustration dans la célèbre mosaïque tunisienne d’Althiburus. Ces navires sont aujourd’hui l’objet de projet de conservation et de restauration.

La navigation romaine, c’est aussi les invraisemblables épaves de Nemi, dans les environs de Rome : les plus grands navires de l’Antiquité, édifiés par Caligula (37-41 de notre ère) : 71 et 73 mètres de long. Exhumés et exhibés durant la période fasciste, ces vestiges archéologiques exceptionnels furent malheureusement incendiés sous les bombardements alliés en 1944…

• Crédits : P. Poveda, Aix Marseille Univ, CNRS, CCJ-UMR7299, 2018

• Crédits : G. Luglio, Parco archeologico di Ostia Antica, 2011

• Crédits : P. Poveda, Aix Marseille Univ, CNRS, CCJ-UMR7299, 2018