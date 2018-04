La grotte de Jean Rouaud

L’archéologie « pariétaliste », celle-là-même qui étudie l’art des cavernes, s’avère aujourd’hui, tout à la fois une technique descriptive et une science humaine à la traine !

Au cœur des profondeurs, les archéologues n’ont pas élaboré un discours, mis en place théorie et modèle, laissant en jachère, cet exceptionnel art cavernicole issus des profondeurs du temps.

Jean Rouaud opte pour une autre lecture, une pensée poétique, une pensée liée à l’imaginaire ! L’imaginaire n’a pas évolué ou varié depuis que l’homme est homme, d’ailleurs, dans ce long phylum, il constitue « le continuum, qui stocke, trafique mais n’oublie rien »… A partir des grottes de Cussac (Dordogne) ou Chauvet (Ardèche), mais aussi d’un étonnant galet découvert dans l’habitat d’Etiolles (Essonne), Jean Rouaud crée une cosmogonie, celle liée au jour et à la nuit, la course du soleil et la disparition de la lune, la mort et la renaissance.

« Dessiner c’est étaler sur le mur une langue pensive »… Jamais un préhistorien n’avait envisagé la chose de la sorte. Sur les chemins de l’imaginaire, « la splendeur escamotée de frère cheval » est un exceptionnel ouvrage.