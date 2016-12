Hélas ! La planète des singes n’existe pas ! Ou Quand Sapajus libidinosus s’adonne aussi à la taille du caillou

•

Paru dans la revue Nature sous le titre Wild monkeys flake stone tools, un article relate que des petits capucins produisent des outils. On connaissait déjà les chimpanzés « casseurs de noix »: de l’Afrique de l’ouest, mais qu’en est-il de ces capucins (Sapajus libidinosus) de la forêt brésilienne ? Les plus vieux outils de « l’humanité », récemment découverts au Kenya et datés de 3 ,3 millions sont-ils l’œuvre de l’ancêtre de l’Homme ou tout au contraire, celle de singes ? Ainsi, bien avant l'Homme, la planète des singes aurait-elle existé ?