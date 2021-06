Sois néolithique, chéri !

Phénomène irrémédiable, le Néolithique conquiert, peu à peu - et sous diverses formes - le monde, intégrant, en son sein, la majorité des communautés de chasseurs-collecteurs.

Loin de l’image simpliste qu’incarnent la hache polie et la naissance de la poterie, le Néolithique constitue un extraordinaire temps d’expérimentations, d’innovations, le moment de tous les possibles !

Ainsi, pour certains anthropologues, le stockage des denrées est un des moteurs majeurs de l’apparition de cette nouvelle économie. Parallèlement, forte de la sédentarisation, de l’agriculture et de l’élevage, cette période élabore probablement un nouveau rapport à la nature. Dans sa maîtrise et la domination de l’Homme sur cette nature, d’autres y perçoivent la naissance des divinités, des religions préhistoriques.

Dans « Âge de pierre, âge d’abondance » (1976), Marshall Sahlins a montré que l'économie primitive des chasseurs-cueilleurs n’était pas une économie de misère, tandis que Pierre Clastres, en 1974, écrivait « Si l'homme primitif ne rentabilise pas son activité, c'est non pas parce qu'il ne sait pas le faire, mais parce qu'il n'en a pas envie ». Avec le Néolithique, tout change et des chercheurs y voient « le travailler plus… pour gagner plus », et par là même, l’apparition de la thésaurisation, des inégalités, qui déboucheront sur la naissance des élites, enfin, les « sociétés complexes ».

Les néolithiques seraient-ils pour autant les premiers pollueurs ? Certains vont à penser que le Néolithique pourrait signer les prémices de l’Anthropocène, ce temps géologique caractérisé par l'influence majeure de l’activité humaine sur l'écosystème terrestre. Peut-on aujourd’hui et pour autant, dans ces temps de crises climatique, environnementale et épidémique, trouver dans la société néolithique, les fondements de nos responsabilités ?

Avec Jean-Paul Demoule, archéologue et préhistorien. Professeur émérite de protohistoire européenne à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France.

