Sous le volcan... Dans les ruines de Saint-Pierre de la Martinique

« Reviens de Saint-Pierre, ville complètement détruite par masse de feu vers 8h du matin. Suppose toute population… anéantie ». C’est par ce bref télégramme que la métropole et le monde apprirent l’effarante nouvelle, celle d’une cité pétrifiée, à tout jamais figée, scellée sous 3 mètres de cendres.

Aujourd’hui lieu mémoriel et gigantesque gisement archéologique, la ville de Saint-Pierre (Martinique) est à la croisée de deux thèmes, celui de " l’archéologie des catastrophes " qui intéresse les origines archéologues, et de " l’archéologie des temps contemporains ". Curieusement, la Martinique fut, contrairement à la métropole, pionnière sur ces thèmes.

Sous le volcan, à l’occasion de l’aménagement du mémorial de la catastrophe de 1902 et du musée Frank A. Perret, nous nous sommes rendus sur les rives de la mer des Caraïbes, pour découvrir cet exceptionnel site archéologique de Martinique, les recherches actuellement entreprises et la très étonnante « culture matérielle » exhumée (bouteilles fondues, cloche éventrée, grains de café carbonisés, porcelaines calcinées et montres bloquées).

A mi-pente de la montagne pelée, « la pelée », dominant le rivage, c’est dans les ruines, le chaos, peu à peu réinvesties par la vie, que nous retrouvons, pour un reportage, Marie Hardy, historienne et Jeanne Cazassus-Bérard, archéologue, membre du comité scientifique du musée Frank A. Perret de Saint-Pierre, Mémorial de la catastrophe de 1902.

