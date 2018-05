Rendez-vous chez mon paléo-pathologiste

Il a pour principe d’opérer sans anesthésie, et si ses patients n’en ont que faire, c’est qu’ils sont tous trépassés depuis des années. Bienvenue chez « Doc trop tard » !

Médecin légiste et anthropologue, Philippe Charlier fouille et explore les ossements d’illustres personnages de notre histoire, lointaine ou contemporaine. Dans ce petit musée Grévin de l’archéologie on découvre alors que Cro-Magnon fut atteint de neurofibromatose faciale, qu’il y a plus de trois millions d’années, l’australopithèque Lucy fut quelque peu charognée…

Après Descartes, Richard Cœur-de-Lion, Louis IX ou Agnès Sorel qu’en est-il aujourd’hui du cœur de Chopin, ou de Mary Shelley, l’auteur de Frankenstein ?

Mieux, dans une étonnante enquête en Russie, le médecin français a eu accès aux vestiges d’Adolf Hitler, conservés par l’actuel KGB,. Mais que peuvent-ils nous raconter ?