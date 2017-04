Sur le chemin de Damas

Au moment où le régime syrien écrasait Alep, celui-ci organisait un colloque sur la sauvegarde du patrimoine, à Damas, où se sont rendus des archéologues européens. Au nom du patrimoine, cette visite de Damas cautionne-t-elle le pouvoir syrien, ses atrocités ?

Depuis les années 1970, les archéologues occidentaux sont habitués à œuvrer dans l’Irak de Sadam Hussein, le Pakistan du général Zia, ou la Syrie du parti Baas, celle d’Hafez el-Hassad, puis de Bachar, son fils. L’affaire a fait beaucoup de bruit en Italie, bien moins aux Etats-Unis, seul _Libération_ et l’Histoire l’on évoqué en France… Depuis plus de trois mois elle agite pourtant le microcosme de l’archéologie orientale… A la croisée de la science, de l’éthique et de la géopolitique internationale, pourquoi des archéologues, notamment français, ont-ils pris « le chemin de Damas » ?

