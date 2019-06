Trésors - Trésor : tout de Tavers

Trésors - Trésor

« Trésor », voici un mot qu’exècrent les archéologues, l’idée que le chercheur est un chasseur de trésors ! Pourtant, sous nos pieds, des trésors, il en sort, de tous types, de toutes formes… Trésor de monnaies, entre Moyen Âge finissant et Renaissance, exhumé dans des toilettes bourguignonnes, fameux trésor gaulois, daté du 6e siècle avant notre ère… A croire que les archéologues y prendraient goût, d’ailleurs, le dernier livre, de l’un d’entre eux (Jean-Paul Demoule), n’a t-il pas pour titre : « Trésor » !

Pour trouver un trésor, rien ne vaut des fouilles ! De vraies fouilles, celles des archéologues… Au cœur de Dijon, près de l’ancienne abbaye Saint-Bénigne, l’un d’entre eux vient d’être exhumé. 34 monnaies d’or et d’argent contenues dans une petite boîte en bronze, datées de 1432 à 1492, émises par le Brabant, le duché de Savoie, et les principautés italiennes (États pontificaux, Ferrare, Venise…). Y figurent plusieurs « testons » d’argent émis par les ducs de Milan, la famille de Ludovico Sforza, mécène de Léonard de Vinci, à qui Carbone 14 a consacré une émission la semaine dernière...

Le Trésor de Tavers

La découverte débute dans la plus grande clandestinité, dans un champ, au cœur du Loiret. L’emploi de détecteurs à la recherche d’objets archéologiques est strictement interdit et encadré par la loi. Ainsi fut trouvé, en 2012, le trésor de Tavers. Un très du VIe siècle avant notre ère, l’époque des principautés celtiques à l’image de la princesse de Vix (ou du Prince de Lavau. Vendu aux enchères et risquant de partir vers quelque grand musée étranger, l’Etat en a fait un trésor national et l’a acquis voici trois semaines. Mais qui avait-il dans ce champ ?

