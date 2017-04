Uzès creusée, Uzès fouillée…

un Bambi, et son ami le canard sur une mosaïque ?

• Crédits : Denis Gliksman/Inrap

Pour la première fois, la ville romaine d’Ucetia est explorée. Qui aurait pu croire que, devant la gendarmerie d’Uzès, se dressait il y a plus de 2.000 ans, un vaste édifice antique, maison de notable ou édifice public ?

• Crédits : Denis Gliksman/Inrap

Le sol d’une vaste salle de 60m², est décoré d’un superbe pavement mosaïqué, composé de méandres et svastikas. Au centre deux médaillons formés de couronnes, de rayons et de chevrons, dont l’un est encadré d’un faon, canard, hibou et aigle. Mieux ! Une énigmatique mosaïque constituée de tesselles blanches laissent apparaitre un bref texte en caractères grecs. Celui-ci associe, semble-t-il, un prénom romain et un patronyme gaulois. Est-ce le nom du propriétaire, celui de l’artiste ? Quoiqu’il en soit, il atteste bien la forte romanisation de cette région avant la Guerre des Gaules.

• Crédits : Denis Gliksman/INRAP