Vix à tout prix

La fouille d’une fouille ?

La tombe de la Princesse de Vix, est une des grandes découvertes archéologiques de la seconde moitié du XXe siècle ; son mobilier funéraire constitue d’ailleurs toujours un important jalon pour l’Histoire de l’Art de l’Antiquité… Toutefois, face aux récentes découvertes, ces données de Vix ne sont plus, depuis longtemps, intégrées aux problématiques archéologiques.

• Crédits : © Collection Joffroy / Musée du pays Châtillonnais

Une catastrophe archéologique ?

Qu’est-ce que les archéologues pourraient bien exhumer aujourd’hui dans la chambre sépulcrale de cette fameuse princesse celtique du VIe siècle avant notre ère ? Beaucoup, voire bien plus ! Car la fouille opérée, en janvier 1953, par René Joffroy fut réalisée sans méthode aucune. Osons le dire, l’extraordinaire découverte s’avère aussi une réelle catastrophe archéologique, historique… Dans une rare archive radiophonique, conservée par l'INA, René Joffroy évoque sa fouille en des temps records, 75 heures pour vider cette chambre sépulcrale, là même où les archéologues y consacre désormais quatre à cinq mois.

• Crédits : © Collection Joffroy / Musée du pays du Châtillonnais

De nouvelles découvertes

Sur le terrain, et jusqu’à début décembre 2019, les archéologues ont donc entrepris de fouiller afin de remettre en contexte cette extraordinaire découverte. Le tumulus, vaste tertre de 40 mètres de diamètre, se dévoile sous la forme d’un dôme de pierres et de terre arasé. Au centre du tertre, se présente la chambre sépulcrale mais aussi la tranchée d’excavation de 1953. Les remblais de la fouille ancienne ont déjà révélé de petits clous en bronze provenant des ornementations du fameux char funéraire. Ces objets témoignent à eux seuls du caractère hâtif des recherches anciennes. Les chercheurs procéderont très prochainement à une fouille plus fine des remblais de la tombe : l’occasion de vérifier si les recherches anciennes ont bien sondé l’intégralité de la chambre sépulcrale ou si le sol de Vix recèle encore de nouveaux indices. Nombres d’objets non perçus lors des recherches anciennes devraient y être découverts.

• Crédits : © Denis Glicksman

Aujourd’hui, l’ensemble du mobilier de la tombe de la princesse de Vix est conservé au musée du pays Châtillonnais.

Ce second volet d’une série de deux émissions est l’occasion d'entendre de nouveau un extrait d'une archive sonore totalement tombée dans l’oubli et conservée par l’INA : René Joffroy, en 1958.

Archive INA : extraits de l'émission "Analyse spectrale de l'Occident" diffusée le 29 novembre 1958 sur France III Nationale avec René Joffroy (Documentaliste : Amélie Briand-Le Jeune).

