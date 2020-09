Handicap à l'école: la double peine ?

Si pour tous les élèves de France cette rentrée scolaire est particulière, elle l'est doublement pour les élèves en situation de handicap et leur famille.

Nous avons évoqué les difficultés rencontrées par les élèves et les enseignants suite au confinement dans nos trois premières émissions de la saison… Comme chaque crise, celle du Covid frappe plus durement les personnes déjà fragiles en situation normale – si le normal existe. Il nous semble donc pertinent de nous pencher sur l’accueil des élèves en situation de handicap justement en ce moment. Leur inclusion en milieu scolaire est-elle – encore plus - mise à mal par le protocole sanitaire?

Et si améliorer l’accueil des enfants handicapés c’est améliorer l’école, comment faire pour que les choses évoluent plus rapidement et qu’enfin la réalité concorde avec la loi et les ambitions républicaines ? Nous écouterons une enseignante en classe spécialisée, la journaliste Caroline Boudet qui a raconté son parcours pour faire scolariser sa fille trisomique en maternelle, Patrick Belissen, représentant d’une association de défense des sourds et Isabelle Ville, sociologue du handicap.

Caroline Boudet , journaliste et autrice, notamment de L’effet Louise (janvier 2020) et La vie réserve des surprises (Stock, 2016).

, journaliste et autrice, notamment de L’effet Louise (janvier 2020) et La vie réserve des surprises (Stock, 2016). Isabelle Ville , directrice d'études à l'EHESS et à l’INSERM, co-autrice avec Emmanuelle Fillion et Jean-François Ravaud d’Introduction à la sociologie du handicap : histoire, politiques et expériences (De Boeck 22/09/20).

, directrice d'études à l'EHESS et à l’INSERM, co-autrice avec Emmanuelle Fillion et Jean-François Ravaud d’Introduction à la sociologie du handicap : histoire, politiques et expériences (De Boeck 22/09/20). Patrick Belissen (en duplex depuis Poitiers avec une interprète en langue des signes), président du collectif OSS2007 (Opération de sauvegarde des sourds).

(en duplex depuis Poitiers avec une interprète en langue des signes), président du collectif OSS2007 (Opération de sauvegarde des sourds). Mathilde, professeure en ULIS (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) au collège.

En tant que parent on a l'impression d'être l'avocat de son enfant handicapé face à une institution qui est méfiante, Caroline Boudet

Il y a très peu de moyens qui sont alloués aux parents qui font le choix de la langue des signes à l'école pour leur enfant, Patrick Belissen

Le handicap c'est une relation, une interaction, il faut l'appréhender dans son ensemble, Isabelle Ville

C'est très compliqué pour mes élèves de garder le masque, de partager et de communiquer. Et parallèlement c'est assez anxiogène, Mathilde.

Il y a une vraie dimension vocationnelle dans l'engagement des professeurs en ULIS, mais mise à l'épreuve par plein de tracas et d'aléas quotidiens, Isabelle Ville.

On a l'impression de faire les poches de l'état, Caroline Boudet.

Il y a très peu d'enseignants formés au handicap et c'est un vrai problèmes dans certains établissements, Mathilde.

La situation exceptionnelle engendrée par la pandémie nous renvoie malheureusement à des problématiques plus anciennes, Patrick Belissen.

En arrivant sur le terrain j'ai été submergée par les émotions dans les écoles, la souffrance, tout est très palpable, Isabelle Ville.

Pendant longtemps il y avait d'un côté l'éducation nationale et de l'autre les institutions spécialisées, cela reste encore très ancré dans les mentalités malheureusement, Caroline Boudet.

L'inclusion est un vrai projet collectif qu'on met en place avec les élèves, les parents, les professeurs, la MDPH, Mathilde.

Nous n'avons pas envie d'être réduits à des objets de soin et de réparation, nous ne sommes pas malades, Patrick Belissen.

