Super Tuesday : la remontée surprise de Joe Biden

La surprise Joe Biden aux Etats-Unis ! L'ancien vice-président américain est arrivé en tête dans une majorité d'Etats lors du "Super Tuesday". Bernie Senders remporte lui la Californie, Etat crucial avec ses 415 délégués. La course pour la primaire démocrate est relancée. Nous serons en direct avec Isabelle Raymond, notre correspondante à New-York et puis nous décrypterons ces résultats avec notre invitée Célia Belin, spécialiste des Etats-Unis et auteur de Des démocrates en Amérique, aux éditions Fayard.

Écouter Écouter Célia Belin : "Bernie Sanders n'est pas du tout enterré. Le duel commence avec Joe Biden, alors que cela s'est éclairci d'un seul coup entre démocrates" 4 min Célia Belin : "Bernie Sanders n'est pas du tout enterré. Le duel commence avec Joe Biden, alors que cela s'est éclairci d'un seul coup entre démocrates"

Les autres titres du journal

Le gouvernement prend des mesures face au coronavirus pour éviter l'inflation de certains produits. Un décret encadrant les tarifs des gels hydroalcooliques sera pris dans la journée a confirmé le ministre de l'économie. On en est toujours au stade 2 en France. Seules deux régions restent épargnées. Le point avec Margaux Delpierre.

Le couple Balkany condamné à 10 ans d'inéligibilité et à respectivement quatre et trois ans de prison pour Patrick Balkany et son épouse Isabelle. Jugement confirmé en appel ce matin dans le dossier de fraude fiscale. Patrick Balkany ne retournera pas en prison, en raison de sa santé. Aux yeux de la justice, il n'est plus maire de Levallois-Perret à compter d'aujourd'hui. Eclairage de Florence Sturm.

Quand Lula tacle Emmanuel Macron. L'ancien président brésilien, de passage à Paris, estime que le recours du gouvernement au 49-3 pour faire passer la réforme des retraites "n'est pas correct démocratiquement". Une interview recueillie en exclusivité par Olivier Poujade pour France Culture.